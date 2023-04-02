4 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği U16 Play-Off Futbol Ligi'nde Cumartesi günü son hafta heyecanı yaşandı. Son hafta maçları öncesi 15 puanla zirvede yer alan Mimar Sinan Gençlikspor 12 puanla ikinci sıradaki H.E.Kültürspor ile karşı karşıya geldi. İtfaiye Sahası'nda saat 12.00'de başlayan karşılaşmayı Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, ASKF Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda AK Parti Milletvekili Aday Adayı Necat Yazıcı, TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy, Mimar Sinan Kulüp Başkan Yardımcısı Hamit Gökgöz, sporcu aileleri ve çok sayıda futbolsever izledi. Maça hızlı başlayan Mimar Sinan Gençlikspor henüz 10.dakikada Emirhan Ağca ile 1-0 öne geçti. Golden sonra da oyunun kontrolünü elinde tutan Mimar Sinan Gençlikspor bulduğu pozisyonları golle sonuçlandıramayınca soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci yarının başında Emirhan ile bir gol daha bulan Yeşil-Beyazlılar skoru 2-0 yaptı. Bu golden 10 dakika sonra H.E.Kültürspor Celal ile farkı 1'e indirmesine rağmen kalan sürede başka gol olmayınca maç 2-1 Mimar Sinan temsilcisinin üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu sonucun ardından 6'da 6 yapan Mimar Sinan Gençlikspor 18 puanla şampiyonluk ipini göğüslerken, 12 puanda kalan H.E.Kültürspor ise 2022-2023 sezonunu ikinci sırada tamamladı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle şampiyon Mimar Sinan Gençlikspor'a ve ikinci olan H.E.Kültürspor'a kupaları takdim edildi.



(Rıfat KARA)

