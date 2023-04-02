Çorum temsilcisi finalde A grubu birincisi Samsun Atakum Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Kastamonu Hasan Doğan Stadı'nda saat 12.00'de başlayan maçın henüz 5.dakikasında Çimentospor Yiğit'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarının son dakikalarında Samsun temsilcisi beraberlik golünü bularak soyunma odasına 1-1 eşitlikle girildi. İkinci yarıda iki takımda geliştirdiği ataklardan gol çıkaramayınca maçın normal süresi 1-1 sona erdi.

Daha sonra gerçekleşen seri penaltı atışları sonunda Çorum temsilcisi Çimentospor rakibini 5-2 mağlup ederek şampiyon oldu ve bir üst tura yükseldi.

(Rıfat KARA)

