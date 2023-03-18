Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı il ve ilçe müdürlüklerinin faaliyetleri ile ilgili deprem nedeniyle kamu hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla Toplum Yararına Program kapsamında toplamda 95 kişinin 4.5 ay süreyle istihdam edileceğini ifade eden Tuzcu, programın 3 Nisan’da başlayıp 17 Ağustos’ta sonlandırılacağını bildirdi.

“Haftalık çalışma süresi 45 saat olup, haftada 6 gün çalışma yapılacaktır. Katılımcılara Program süresince asgari ücret ödenecek olup, finansmanı İŞKUR tarafından sağlanacaktır” diyen Tuzcu, başvuruların 20-21 Mart tarihlerinde yapılacağını, katılımcıların tamamının liste ayrımına tabi tutulmadan geçerli başvurular içerisinden noter kurası yöntemiyle belirleneceğini söyledi.

Durumu başvuru şartlarına uyan ve program kapsamında çalışmak isteyenlerin 21 Mart Salı gününe kadar ALO-170 iletişim hattı üzerinden ve İŞKUR e-şube (www.iskur.gov.tr) internet adresinden iş arayan girişi yaptıktan sonra “Online İşlemler, İş arayan, Toplum Yararına Programlar, TYP Başvuru” kısmından program (310581) numarasını yazıp seçerek başvuru yapmaları gerektiğini belirten Tuzcu, şu bilgileri verdi:

“TYP’lerden 27.09.2017 tarihinden itibaren dokuz ay ve daha fazla süreyle yararlanmış olanlar yönetmelik gereği maksimum faydalanma süresini tamamlamış olup yeni programlara başvuru yapamayacaklardır.

Bir kişi aynı anda açılacak TYP’lerden yalnızca bir tanesine başvuru yapabilecektir.

TYP’lere program süresince Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birisi katılabilir. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen net asgari ücretin 1,5 (bir buçuk) katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz. Yurtlar ve sığınma evleri, vb. toplu yaşam alanlarında ikamet edenler için bu şart aranmaz.

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler TYP’ye katılamaz.

Katılımcı seçimi ile belirlenen listeler nihai liste olmayıp gerekli inceleme ve kontrol işlemleri sonrasında kesinleşecektir. İnceleme işlemleri tamamlanmadan programlar başlatılmayacaktır.” (Haber Merkezi)