58., 59. ve 60. Hükûmetlerde Dış Ticaret ve Gümrüklerden Sorumlu Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Vali Mustafa Çiftçi ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti.

Çorum’a motosikleti ile gelen eski Bakan Tüzmen’i Başkan Aşgın Taş Bina önünde karşıladı.

Haber Global’de yayınlanan “Kürşad Tüzmen’le Benim Şehrim” isimli programın çekimleri için Çorum’a gelen Tüzmen, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’la bir süre görüştü.

Gittiği şehirlerin tarihini, kültürünü ve yemeklerinin tanıtımını yapan Tüzmen, Çorum’da da programı için çekimler yapacak.

Tüzmen, daha sonra Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’yi ziyaret etti.

(Tugay GÖKTÜRK)