AK Parti Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Mustafa Tuzcu, “Güzel ve anlamlı bir günde meclis toplantısındayız. Yeni binamızda yeni hizmet dönemine giriyoruz. Çok şükür, ‘tamamlanamadı, bitirilemedi denilen’ bu günlerde ilk meclis toplantımızı yeni binamızda yapıyoruz. Burada emeği geçen bütün herkese canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Geçtiğimiz günlerde yapılan anketten Belediye Başkanı Aşgın’ın Türkiye genelinde belli bir sıralamaya geldiğini anımsatan Tuzcu, “Başarılarının devamın diliyorum. İnşallah ilk sıralarda görmek de nasip olur” ifadelerini kullandı. (Nurdan AKBAŞ)

