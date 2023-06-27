Tutuklu muhtarlar Zeki Oral, Ünal Bozok ve Saffet Erdemli ve arkadaşları Fatih Yılmaz’ın aileleri, yaptıkları ortak açıklamada AK İl Başkanı Murat Günay’ın yakınlarına iftira attığını iddia etti.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Yağma iddiası iftiradan ibarettir. AK Parti’nin elinde yardım kartları olduğu iddiası ile yağma suçundan ceza verilmiştir. Kamera kayıtlarında İl Başkanı’ndan muhtarların yardım kartı istemediği açıktır. Tüm Çorum halkı bu olayın neden yaşandığını bilmektedir. Milletvekili Yusuf Ahlatcı da bize defalarca yağma suçunun olmadığını belirtmiştir. Milletvekili söz vermesine rağmen bizi kandırmıştır.

“ADALET İSTİYORUZ”

Bizim yakınlarımız 4 buçuk ve 5 buçuk yıl hapis cezaları almıştır bu cezayı kabul etmemiz mümkün değil. Bizim yakınlarımız AK Parti üyesidir. Murat Günay, basını kullanarak yağma suçu işi işlendi diye komplo yapmıştır. Mahkemelere baskı yapmıştır, bir hafta da dava açtırıp iki ayda karar verdirmiştir. İl başkanı iftiraya son versin. Adalet istiyoruz, yakınlarımızın tahliyesini istiyoruz.”