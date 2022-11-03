ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) 25. Olağan Genel Kurulu’nun birinci toplantısı, 21-22 Kasım 2022 günü İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı - Harbiye İstanbul adresinde saat 10:00’da, birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 26 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 09:00’da aynı adreste, seçimler ise 27 Kasım 2022 Pazar günü aynı adreste saat 09:00- 17:00 arasında gerçekleştirilecek.

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