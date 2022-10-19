Turizmci olmasının yanısıra yazarlığı da bulunan ve bugüne kadar yazdığı 5 kitap ile Çorum Belediyesi’nin 10. Kitap Kültür Günleri etkinliğine de katılacak olan Ali Bilir, eşi Esin Bilir ve ekibi sabah saatlerinde Anitta Otel’de basın toplantısı düzenleyerek 26-27 Kasım 2022 tarihinde İstanbul’da yapılacak olan TÜRSAB kongresi öncesinde projelerini açıkladı.

TÜRSAB’ın kuruluşunun 50. yılında, 50 yıllık hayat birikimiyle yeni bir başlangıç yapılması ve ülke turizmini gelecek 50 yıla hazırlamak adına önemli projelerle yola çıktıklarını ve bugüne kadar mevcut yönetimin sorunları çözme adına gereken çalışmaları yapmadığını vurgulayan Turizmci Yazar Ali Bilir, TÜRSAB 25. dönem başkan adayı olduğunu kaydetti.

Mevcut TÜRSAB yönetiminin söz verdiği ilkelerin dışına çıktığını ve yeniden aday olup koltuğunu korumak için çeşitli oyunlara başvurduğunu dile getiren Ali Bilir, acentelere seslenerek “Oyuna gelmeyin oyunlarını bozun ve oylarınızı kendi özgür iradenizle kullanın” diye konuştu.

“SEYAHAT ACENTELERİ TURIZMIN LOKOMOTİFİ”

“Acenteler Kazanacak” sloganı ile yola çıktığını vurgulayarak 16 yıl önce TÜRSAB üyesi olduğunu, her kademede görev aldığını kaydeden Ali Bilir, şöyle devam etti: “Acentelerin dertlerini yaşayan aileden birisiyim. Bütün bu sorunları çözümü ve mesleğimizi gelecek nesillere daha iyi taşımak için gayret gösterdim.

Seyahat acentesi mesleğinin önemini herkes biliyor. Ülkemize gelen ziyaretçiler ile döviz girdisi sağlayan, katma değer kazandıran turizmin lokomotifi seyahat acenteleridir. Seyahat acenteleri ülkemizin tanıtımı için ayrı bir misyon üstlenmiştir. Türkiye’nin yurtdışı ve yurtiçi tanıtma gayretinde olan yegane meslektir. Her daim saygı duyulacak ve baştacı olunacak bir meslektir. Ekip ruhuna önem vererek ekiplerle yol aldım. TÜRSAB’ın 50’ci yılında 50 yıllık hayat birikimim ile TÜRSAB başkan adaylığımı açıklıyorum”

“ÜLKENİN TURİST POTANSİYELİ NÜFUS KADAR OLMASI GEREKLİ”

TÜRSAB acentelerinin birikmiş sorunları bulunduğunu, 5 yıl önce bunları çözme adına yola çıktıklarını ancak mevcut yönetimin gerekli adımları atmadığını, göreve geldiklerinde açık kapı anlayışı ile herkesi kucaklamayı hedeflediklerini söyleyen Bilir, “Göreve geldiğimizde herşey şeffaf olacak. Teknolojiyi kullanarak hakettiğimiz yere ulaşmak için çalışacağız. Paydaşlarımızla birlikte sektörün sorunlarını ortak akılla, uzlaşarak çözeceğiz. Tüm karar alırken bütün kanalları kullanacağız ve hırslarımıza yenilmeyeceğiz. TÜRSAB’ı yaklaşık 12 bin seyahat acentesi ile birlikte yönetmeyi, 50.’nci kuruluş yılından itibaren önümüzdeki 50 yıllık turizm vizyonunu belirleyerek en azından ülkemizin turist potansiyelini nüfusu seviyesine getirmeyi istiyoruz. Bunun için gerekli olan çalışmaları deneyimli bir ekiple yapacağız. Her seçim kendi özünde önemlidir. Kasım ayı sonunda yapılacak 25’inci genel kurula sayılı günler kaldı. Hep birlikte geleceğimiz için karar alacağız.

“ACENTELER KAZANACAK”

Bu dönem acentelerin kazanması için, hep birlikte yönetmek için, TÜRSAB’ın turizmde otorite olması için, mesleğimizi geleceğe taşımak için, yeni bir dönem için şimdi tam zamanı diyoruz. Acenteler kazanacak diyoruz. Sizleri sandığa çeşitli yollarla çağıranların oyununa gelmeyin, oylarınızı özgür iradenizle kullanın. Bugüne kadar 40 ili gezdik ve gittiğimiz hiçbir yerde acentelerden oy istemedik. TÜRSAB acentesinin cebinden geçim sağlayan bir kurumdur. Acentelerin canı yanıyor. Yüksek aidat ödüyorlar. 5 bin TL’nin üzerinde aidat ödüyorlar. Biz acentelerden hiçbir ücret almayacağız. Acente hizmet alacağı zaman aidat borcu engeline takılmayacak. Acenteler TÜRSAB’ın gelir kaynağı olmayacak” diye konuştu.

“UYUM İÇİNDE ÇALIŞACAĞIZ”

Günümüzde teknik birçok imkanın olduğunu söyleyen TÜRSAB Başkan Adayı Ali Bilir, “Denetimlerin dijitale geçmesi ile kaçak acentecilik faaliyetine de son verilecek. Yaptırımlar olacak. Bunların hepsini devletimizle uzlaşı içerisinde yapacağız. Bakanlığımızla, devletimizle masaya oturacağız. Kavga etmeyen, uzlaşmacı bir TÜRSAB yönetimi olarak acentelerine kazandıran bir TÜRSAB’ı oluşturacağız. Biz, 12 bin meslek erbabının olduğu bir derneğiz. Bizim siyasetle işimiz yok. Biz, sadece ve sadece mesleğini koruyan, mesleğinin gelişmesi için, ülkesinin gelişmesi için çalışan acenteler olacağız” dedi.

PROJELERİNİ AÇIKLADI

TÜRSAB Başkan adayı Ali Bilir ve ekibi düzenlediği toplantıda seçilmeleri halinde yapmayı hedefledikleri çalışmaları ve projelerini de şu şekilde açıkladı; “Plaka, kimlik kartı hizmetlerinde sadece kart basım bedeli karşılığında hizmet verilecek. Aidat ödemeleri için üyelerimize destek vereceğiz. Şube kuruluş ve aidat tutarlarını, merkez aidat tutarının yarısına indireceğiz. Kaçak acentecilik faaliyetlerine fırsat vermeyeceğiz. Paylaşımlı ofis kullanımını kolaylaştıracağız. İhtisas başkanlıkları güçlendirilecek ve sektörün ihtiyacı olan yeni ihtisas başkanlıkları kuracağız. Rehberlik sorununun çözümü için çalışma başlatacağız. TÜRSAB Kartı daha işlevli hale getireceğiz. Afet ve kriz dönemleri için çalışacak TÜRSAB kriz masasını devreye sokacağız. TÜRSAB Akademiyi daha aktif duruma getireceğiz. Acentelerimizde işe başlayacak olan personeller için, iş başı eğitim programları düzenleyeceğiz. Acentelerimizin personel ihtiyaçlarının karşılanması için Üniversiteler ve Meslek okulları ile iş birliği başlatarak acentelerimiz için personel istihdam ofisi oluşturacağız. Dijital Plaka sistemine geçeceğiz. UETS sistemi ile entegre çalışacağız. TÜRSAB’da dijital evrak dönemini başlatacağız. Okul turlarında kullanılan araç yaşlarının 20’ye çıkarılması için çalışacağız. Havayolu, uçak bileti, online satış kanallarındaki haksız rekabeti önleyeceğiz. Turizm Alternatiflerinin güçlendirilmesi için çalışmalar yapacağız. Acente sahiplerinin, yurtdışı çıkış harç pulu bedellerinden muaf olmalarını sağlayacağız. Havalimanlarında ve turistik bölgelerimizde Acentelerimiz personellerinin dinlenme ve otopark sorunlarının çözümü için çalışmalar başlatacağız. Acentelerimizin kiraladıkları tur araçlarının üzerine yapıştırdıkları logo/isimlerden dolayı kesilen cezaların uygulanmaması için çalışma yapacağız. Kongre, sempozyum, seminer, bayi toplantısı (MICE) faaliyetlerinin sadece acentelerimiz tarafından yapılacaktır. Havayolları ve ilgili kurumlar ile çalışmalar yaparak, bölgelerimize yeni destinasyonlar açacağız. Devlet Müzeleri, Milli Saraylar, Özel Müzeler, Ören Yerleri ve Belediye Müzeleri’ne girişlerde acentelerimiz için özel indirimler sağlayacağız. TÜRSAB üye kimlik kartları, dijital olarak üretilecek, müze, ören yeri geçişlerinde dijital kart geçerli olacaktır. Acentelerimize yeşil pasaport verilmesi adına çalışma yapacağız ve vize sorunları için çözüm üreteceğiz. Alternatif turizm yapan acentelerin sorunlarını çözeceğiz”

(Volkan SINAYUÇ)