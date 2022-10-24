Çorum Eskiköy, Eşençay, Öksüzler Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin düzenlediği Birlik ve Dayanışma Gecesi yoğun bir katılımla, coşku içerisinde gerçekleştirildi.

Ünlü Halk Müziği Sanatçıları Hüseyin Uğurlu ile Eda Doğanay, Çorum’da muhteşem bir konsere imza attı. Sunuculuğunu Gazeteci Servet Seyfettin Mete’nin yaptığı ve Yıldızpark Düğün Salonu’nda düzenlenen gecede, kendilerine özgü okudukları türkülerle milyonlarca hayranı bulunan Halk Müziği Sanatçıları Hüseyin Uğurlu ile Eda Doğanay sahne aldı.

Gecenin organizesini Kooperatif Başkanı Aslan Sancı yaparken, bazı firmalar ise sponsorluk desteği verdi.

SORUNLAR ANLATILDI

Gece sırasında sebze-meyve üretim bölgesi olan ve Çorum’un büyük bir ihtilacını karşılayan Eskiköy, Eşençay, Öksüzler ve civarındaki köylerin sorunları da gündeme getirildi.

Gecede başarılı bir sunum yapan Servet Seyfettin Mete, iktidar ve muhalefet partisi yetkililerinin, vali yardımcılarının, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının dikkatini çekerek sorunların çözümü için destek istedi.

Bölgenin yol sorunları başta olmak üzere sulama, soğuk hava deposu gibi yatırımlara ihtiyacının olduğunu dile getiren Mete, sebze ve meyve üretiminde söz sahibi olan köylerin bu sorunlarının çözülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

DOYASIYA EĞLENCE

Gecede ilk olarak ünlü sanatçı Eda Doğanay sahne aldı. Eda Doğanay’ın zaman zaman hüzünlü, zaman zaman da coşkulu türküleri ile güzel saatler yaşayan katılımcılar, halay çekerek coşkularını dışa yansıttı.

Halk müziğinin sevilen sanatçısı Hüseyin Uğurlu ise türkülerini Çorumlularla birlikte söyledi. Performansı ve usta yeteneği ile dikkat çeken Hüseyin Uğurlu, dostlarıyla muhabbet etti.

Halaylar, çiftetelliler eşliğinde oynayan katılımcılar, coşku dolu bir gece yaşadı. Gecede ayrıca AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’a doğum günü sürprizi yapıldı.

YOĞUN KATILIM

Geceye; Vali Yardımcıları Hakan Kubalı, Tamer Orhan, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, AK Parti ve CHP İl-İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, esnaf odası başkanları, belediye meclis üyeleri, Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker, Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fındıkcı ve yönetimi, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, Tüm Bel-Sen Çorum Şube Başkanı Nevzat Veldet ve sendika yönetimi, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, sanayiciler, esnaf ile çok sayıda davetli katıldı.

(Tugay GÖKTÜRK)