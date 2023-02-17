Geçtiğimiz günlerde evinde hayatını kaybeden ve sevenlerinin omzunda son yolculuğuna uğurlanan Çorum’un “Adnan Abi”si efsane siyasetçi 19. Dönem Doğru Yol Partisi Çorum Milletvekili Adnan Türkoğlu için ailesi tarafından Mevlid-i Şerif ve yemeği düzenlendi.

Bilindiği gibi rahatsızlığından dolayı bir süre hastanede tedavi gören daha sonra ise evinde dinlendiği sırada geçirdiği kalp krizi sonucu 73 yaşında hayata veda eden Türkoğlu, 10 Şubat 2023 günü Akşemseddin Camii’ndeki cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.

Merhum Adnan Arslan Türkoğlu’nun eşi Aydan Türkoğlu, çocukları, damatları ve torunları tarafından düzenlenen Mevlid-i Şerif ve yemeği dün Cuma namazının ardından Kadeş Meydanı arkasında bulunan Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirildi. Kadınlara ve erkeklere yönelik iki ayrı salonda verilen yemeğin ardından ÇORUM HABER Yazarı Karakeçili Camii emekli İmam Hatibi Fikrettin Çıplak, Ulucami emekli İmam Hatibi Hasan Kestek başta olmak üzere çok sayıda din görevlisi tarafından Mevlid-i Şerif ve dua okundu.



Yemek ve Mevlid etkinliğine Vali Vekili Tamer Orhan, emekli Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Davut Güney, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Ünsal Yeter, Valilik İl Planlama Koordinasyon Müdürü Ali Kılınçarslan, İl Genel Meclisi eski Başkanı Osman Günay, CHP İl Başkanı Ümit Er, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ercan Daşdan, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Orhan Odabaş başta olmak üzere Türkoğlu’nun milletvekilliği döneminde görevde olan çok sayıda belediye başkanı, siyasetçi, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile sevenleri katıldı.



(Volkan SINAYUÇ)

