Arslan Adnan Türkoğlu, DYP eski İl Başkanı Burhan Buruk tarafından yazılan ve geçtiğimiz günlerde basımı yapılarak piyasaya sunulan 492 sayfalık “Efsane Siyasetçi Mimar Aslan Adnan Türkoğlu” adlı kitapla ilgili Ata Apark’ta (Beyaz Otel) bir basın toplantısı düzenledi.

Çorum’daki basın kuruluşlarının yönetici ve çalışanları ile biraraya gelerek hem kitabı anlatan hem de basından gelen soruları yanıtlayan Arslan Adnan Türkoğlu, siyasetin zorluklarını da anlattı. Burhan Buruk tarafından yazılan kitap için 12 Kasım 2022 günü Velipaşa Hanı’nda düzenlenecek imza gününe tüm Çorum halkını davet eden Adnan Türkoğlu, kitapta sadece kendi hayatının değil, yakın siyasi geçmiş, günümüze yansımalarının da yer aldığını dile getirdi.

Arslan Türkoğlu, Türkiye’de siyasetçinin işinin çok zor olduğunu belirterek siyasetin zor ve meşakkatli bir iş olduğunu kaydederek özellikle milletvekillerinin işinin daha zor olduğunu kaydetti. Basının siyasetçileri lafla takdir ettiğini söyleyerek daha çok eleştirdiklerini anlatan Türkoğlu, Çorum’da şimdiye kadar hiçbir siyasetçinin isminin hiçbir yere verilmemesinin üzüntüyle karşıladığını dile getirdi. Türkoğlu; “Basın, milletvekilini sürekli tenkit ediyor evet etmek lazım ama takdir de etmek lazım. Bu sokaklara, caddelere isim vermekle olur, haklarında kitap hazırlatmakla olur, resimlerle felan olur.” dedi

Siyasi hayatın aslında milletvekilliğini hiç düşünmediğini anlatan Arslan Adnan Türkoğlu; “Benim üzüldüğü şu. Memleketin geri geri gidiyor. Ben doğma büyüme Çorumluyum. Bağımsız milletvekilliği adaylığını da belediye başkanlığı adaylığını da denedim. Ben milletvekilliğini hiç düşünmemiştim. 1989 yılında belediye başkan adayı oldum kaybettim. Mimar olduğum için benim hedefim belediye başkanı olmaktı ama olmadı. Kim derdi ki 4.’ncü sıradan milletvekili olacağım. Bu işler nasip kısmet. Milletvekilliği, belediye başkanlığı çok zor görevler. İnanın ben 2 tane çocuğumun nasıl büyüdüğünü görmedim. Anneleri büyüttü. O zamanlar milletvekili dönemimde ne danışman, ne şoför ne de sekreterimiz vardı. Biz o şartlarda milletvekilliği yaptık ama Allah bize Çorum’a hizmet etmeyi nasip etti.” ifadelerini kullandı.

Eski bir siyasetçi olarak hiç kimseden bir beklentisi olmadığını ve TBMM’de Bütçe Komisyonu’nda görev yaparken eğitimden sağlığa, tesisleşmeden sulamaya kadar bir çok yatırımın ilimize gelmesini sağladığını dile getiren Türkoğlu, “Memleketim benim geri geri gidiyor buna üzülüyorum. Ben doğma büyüme Çorumluyum. Görev yaptığım dört yılda 9 hastane, 16 Anadolu Lisesi, 3 fakülte getirdim. Yani hizmet ettim. Çorum’a deniz getiremedim ama baraj getirdim. Çoğunuz gidiyorsunuz Obruk Barajına bakıyorsunuz. Ben siyaseti bırakalı 27 yıl oldu, 27 yılda Çorum’a hiç büyük bir baraj yapılmadı. Allah’tan Alaca Koçhisar’ın temelini atmıştık biz orası bitirildi. Orayı içme suyu olarak bağladılar.” diye konuştu.

Türkoğlu, Obruk’tan Çorum’a su getirilmesi konusunda bir hayali de bulunduğunu da söyleyerek bu konuda AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’dan da büyük bir gayret beklediğini açıkladı.

Adnan Türkoğlu’nun hiçbir partiye yakın veya uzak olmadığını söyleyerek ülkemize başkanlık sisteminin uymadığını, yarı başkanlık sisteminden veya parlamenter sistemden yana olduğunu, Türklerin fıtratında olduğu için başkanlığın padişahlığa gideceğini ve bunun bir denetiminin olması gerektiğini bildiren Türkoğlu, kendi döneminde yapılan 9 hastane, 16 Anadolu Lisesi, 3 fakülte başta olmak üzere diğer yatırımlarla ilgili de basına bilgi vererek o dönemde tek hedefinin Çorum’a hizmet olduğunu sözlerine ekledi.

Programa katılan ÇORUM HABER Genel Müdürü, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ve Türkoğlu’nun Teyzeoğlu Mehmet Yolyapar ise aile olarak Adnan Türkoğlu ile onur ve gurur duyduklarını, Çorum’da isimsiz bir çok meydan, cadde ve park bulunduğunu, bunlara ilimizin değerlerinin isimlerinin verilmesi gerektiğini vurgulayarak Türkoğlu’nun isminin de yaşarken yaşatılmasını talep ettiğini kaydetti.

BASIN MENSUPLARINA KİTABINI İMZALADI

Doğru Yol Partisi (DYP) 19. Dönem Çorum Milletvekili Arslan Adnan Türkoğlu'nun hayatını anlatan “Efsane Siyasetçi Mimar Aslan Adnan Türkoğlu” adlı kitap piyasaya çıktı.

Arslan Adnan Türkoğlu, DYP eski İl Başkanı Burhan Buruk tarafından kaleme alınan ve geçtiğimiz günlerde ilk baskısı yapılarak piyasaya çıkan kitabı ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

Albayrak Sokak’taki Ata Apart’ta basın mensupları ile biraraya gelen ve çeşitli konulardaki soruları yanıtlayan Türkoğlu program sonunda basın mensuplarının hepsine kitabını imzalayarak hediye etti.

(Nurdan AKBAŞ)