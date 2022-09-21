Çorum FK’nın da yer aldığı 2.Lig Beyaz Grup’ta, 6.hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çorum FK’nın, 25 Eylül Pazar günü, Batman Petrolspor’la evinde oynayacağı maçı Bayburt bölgesi hakemlerinden Murat Türkoğlu yönetecek. Çorum Şehir Stadyumu’nda, saat 19.00’da başlayacak maçta, Murat Türkoğlu’nun yardımcılıklarını ise Trabzon bölgesinden Kenan Özcan ile Rize bölgesinden İsmail Ertunç yapacak. Erzurum bölgesinden Ahmet Turan Timuroğlu da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

TÜRKOĞLU İLE TEK İKİNCİ KEZ

Bayburt bölgesi hakemi Murat Türkoğlu, kariyerinde ikinci kez Çorum FK’nın maçını yönetecek. Türkoğlu, Çorum FK’nın 2018-2019 Sezonunda, eski adı Halide Edip Adıvarspor olan İstanbul temsilcisi Beyoğlu Yeni Çarşı ile evinde oynadığı ve 0-0 biten maçı yönetmişti.

(Hüseyin AŞKIN)

