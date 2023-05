AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Uşak’ta AK Parti Genel Merkezi Ar-Ge Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Teşkilat Akademisi’nin Türkiye Yüzyılı Eğitim Programı’na katıldı. Uşak Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, AK Parti Uşak İl Başkanı Av. Fahrettin Tuğrul, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Bayat, Kadın Kolları Başkanı Hilal Sabancı, Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Enes Kale ile teşkilat üyeleri katıldı.

Programda bir konuşma yapan Ceylan, bugüne kadar olduğu gibi Türkiye Yüzyılı'nı da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde inşa etmek için çalıştıklarını vurguladı. Ceylan, “2023 hedeflerimize,2053 ve 2071 vizyonumuza uygun bir Türkiye'yi milletçe el ele inşa edeceğiz. Kutlu mücadelemizi zafere ulaştırana kadar hak bildiğimiz yolda yürümeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Teşkilata teşekkür eden Milletvekili Ceylan, “Gecesini gündüzüne katarak vatanı, bayrağı, milleti, devleti ve ezanı için aşından işinden, evinden ocağından, çoluğundan çocuğundan zaman ayırarak bu kutlu davaya gönül vererek hizmet eden siz değerli kardeşlerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. İlk günkü heyecanımızla, geçmişten aldığımız ilhamla Türkiye Yüzyılı’na hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“COĞRAFYAMIZDAKİ BİLEK GÜREŞİNİN SONUNDA YENİ BİR DÜNYA KURULACAK”

Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada kartların yeniden dağıtılacağını, coğrafyadaki dengelerin değişeceğini vurgulayan Ceylan, “Türkiye’nin Yüzyılı” hedefinin de bu doğrultuda hazırlandığını ifade etti.

Ceylan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye Yüzyılı Cumhuriyetimizin asırlık birikiminden ilhamla önümüzdeki yüzyılı müjdeleyen bir vizyondur.

Milletimizin kurduğu AK Parti'miz, güçlü bir şekilde yoluna devam etmektedir. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti'miz, 2023 yılında da milletimizin desteği, vefakar teşkilatımızın özverili çalışmalarıyla yeni bir başarı destanı yazacaktır.

Türkiye Yüzyılı, şefkatin yüzyılıdır. İnsanlığın vicdanının sükûta büründüğü her durumda ve her yerde bizim sesimiz aynı gürlükte çıkmaya devam etmiştir. On yıllarca içine kapatılmış, kafasını kaldırdığında darbelerle-ekonomik manipülasyonlarla sıkıştırılmış Türkiye'mizin, küllerinden yeniden doğuşundan gurur duyuyoruz. Büyük Türkiye'nin fertleri olmanın heyecanını yaşıyoruz. Zafer inananların olacaktır.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın liderliğinde Milli Teknoloji Hamlesi yoluna emin adımlarla, özgüvenle dirençle, inançla devam ediyor. İstiklal tutkunu, Türkiye sevdalıları; Ülkeyi tekrar IMF vesayetine bağlayarak, küresel sömürü çarkına kurban etmek isteyenlere boyun eğemeyeceğiz diyor.

Coğrafyamızdaki bilek güreşinin sonunda yeni bir dünya kurulacak ve Türkiye, gücü ve etkisiyle bu yeni düzenin belirleyici ülkesi olacaktır. Bunu bir hamaset olarak değil kaçınılmaz bir gerçek olarak söylüyor ve buradan tarihe bir not düşüyoruz.

15 Temmuz 2016’dan sonra yeni bir dönem söz konusudur. 15 Temmuz diriliş ruhu ile mayalanan, büyük ve güçlü Türkiye hedefine kilitlenen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ülkemizi inşallah yeni ufuklara taşıyacaktır.

Bu vatan bizim şerefimiz ve kutlu varlığımızdır. Koruyup kollamakla, yaşatıp yüceltmekle mükellef olduğumuz kutlu devletimizdir. Türk milletinin son kalesi, sarsılmaz iradesidir. Türkiye Yüzyılını, tüm bu kahramanlarımızın fedakârlıklarıyla sahip olduğumuz güven ve huzur ikliminde yükselteceğiz. Türkiye Yüzyılını, ak saçlı büyüklerimizin, gönül coğrafyamızdaki dostlarımızın, el uzattığımız mazlumların dualarıyla yükselteceğiz. Türkiye Yüzyılını, evlatlarının geleceği için yüreği kıpır-kıpır çarpan annelerin, babaların, hayata, evet, hayallerini geçirerek yükselteceğiz. Türkiye Yüzyılını, gençlerimizin teknolojiden sanata, spordan çevreye kadar tüm alanlardaki beklentilerini karşılayarak yükselteceğiz. Türkiye Yüzyılını, millî ve manevi değerlerimiz temelinde maziden atiye kurduğumuz köprüyü insani ve ahlaki sütunlarla tahkim ederek yükselteceğiz. Türkiye Yüzyılını, ülkemizi siyasi, ekonomik, teknolojik, askerî, diplomatik, her alanda dünyanın en büyük 10 devleti arasına çıkartarak yükselteceğiz.”

GENÇLERİN MUTLULUĞUNA ORTAK OLDULAR

Öte yandan program renkli görüntülere de sahne oldu. AK Parti Uşak Gençlik Kolları Yürütme Kurulu Üyesi Aslıhan Başaran ile Muhammed Acar, programda dünya evine girdi. Gençlerin mutluluğuna ortak olan Ceylan, “Allah sizlere vatanını, milletini, bayrağını ve devletini seven evlatlar yetiştirmeyi; ebeveynlerinize de hayırlı torunlar sevmeyi nasip eylesin. Rabbim iki cihan saadeti nasip etsin. Rabbim sizlere vatandaşı olmaktan gurur duyacağınız bir ülke bırakmak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Hangi kökene, meşrebe, mezhebe, siyasi görüşe sahip olursa olsun bu ülkenin tek bir gencinin heba olmasına, yitip gitmesine gönlümüz razı değildir. Her evladımız bizim için paha biçilmez değerdedir, üzerine titrememizi hak edecek kıymettedir, geleceğimizi aydınlatan birer ışık hükmündedir. Sizler için hayal kurabileceğiniz, kendinize hedef koyabileceğiniz, bu hayalleri gerçeğe dönüştürebileceğiniz müreffeh, özgür, istikrarlı bir Türkiye inşa ettik. Amacımız, 2053 vizyonunu hayata geçirebileceğimiz büyük ve güçlü Türkiye’nin kapılarını size sonuna kadar açmak” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)