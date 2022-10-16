Sayıştay'ın 2019 Yılı Denetim Raporuna göre; madende işçi sayısının tehlike doğuracak boyutta azaltıldığının, yani az insanla çok iş yapmak için madencilerin tek tek ölüme sürüklendiğinin belirtildiğine dikkat çekilen açıklamada, “Yeraltı haberleşme sistemi uzun süreler kesildiği için işçilerin acil durumlarda haberleşme olanağı elinden alınmış 24 saat takip gerektiren tehlikeli gaz ölçümü sistemi sağlıklı işlememiş, arızalar giderilmediği için işçiler ölümle yüzyüze bırakılmıştır.

Sayıştay'ın raporuna göre 2019'da aynı madende 190 iş kazası, 2020'de 164 iş kazası yaşanmıştı” denildi.

“BU SİSTEM İŞÇİLERE TULUM DEĞİL,

KEFEN GİYDİREN KAPİTALİZMDİR!”

Göz göre göre gelen iş cinayetinde önlemleri almayarak işçileri ölüme mahkûm edenlerin hesap vermedikçe benzer cinayetlerin yaşanmaya devam edeceğinin kaydedildiği EMEP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Amasra'da olanlar 8 yıl önce Soma'da olmuş, patronlar kar hırsı ile işçilerin canını aldıkça, ödül gibi cezalar almıştı. Soma'nın patronu Can Gürkan, 301 madencinin ölümü nedeniyle işçi başına 3 gün hapiste kalmış, şimdi ise Covid izni nedeniyle serbest bırakılmıştı. Bütün bunlar iktidarın ve sermayenin ortaklığında işçilerin ölüme sürüklenmesine, sorumluların hesap vermek yerine ödül gibi cezalar almasına ve Türkiye'yi bir işçi mezarlığına çevrilmesine neden olmuştur.

Amasra'da yaşananlar iktidar ve muhalefet partilerinin söylediği gibi bir kaza değil, alenen gerçekleştirilen bir toplu cinayettir. Bu cinayetin failleri “hadi hadi hadi” baskıyla sömürüyü arttıran, günümüz teknolojisi ile önlenebilecek iş cinayetlerini aşırı kâr hırsı nedeniyle önlemeyen patronlar, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri ile birlikte iş yerlerini ve işverenleri denetlemeyen iktidardır. Amasra katliamının sorumlusu, İşçilere tulum değil, kefen giydiren kapitalizmdir.”

“ÇALIŞIRKEN ÖLMEK KADERİMİZ DEĞİL!”

“Son 9 yıl içerisinde 18 bin 285 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Bizlerin yaşam hakkının ne iktidar ne de patronlar için bir değeri yok. Biz ancak onların karlarına kar katmak, onları zenginleştirmek için varız. Oysaki bizim de en az onlar kadar yaşamaya hakkımız var.

İş cinayetleri sonrasında "Allah'ın takdiri, kaderden geldi" diyerek sorumluluklarını kabul etmeyenler, önlemleri almayarak işçileri bile bile ölüme sürükleyenlere karşı, yaşam hakkımızı savunmak için birleşelim. İş cinayetlerinde ölmek kaderimiz değil, yaşam hakkımızı savunmak için yan yana gelelim bu ölüm düzenini birlikte değiştirelim.”

"İŞÇİLER MEYDANLARA İNMEZSE BU HİKAYET BİTMEZ"

"Türkiye işçi sınıfına ve emekçilerine sesleniyoruz, gün durma günü, susma günü değildir. 'Hele bir seçim gelsin o zaman bakarız' deme günü değildir. Burada işçi kardeşlerimizle yüksek bir dayanışma gerekir. Dayanışmayla birlikte itiraz sesinin yükselmesi gerekir. Her iş cinayetinde eller şaltere gitmezse, grevler yapılmazsa ve işçiler meydanlara inmezse bu hikaye bitmez.” (Haber Merkezi)

