Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’da akademik başarısı yüksek olan öğrencilerin yatılı olarak eğitim görecekleri gençlik merkezinin yapımına yakın zamanda başlayacaklarının müjdesini verdi. Gülabibey Mahallesi’nde yapılacak tesisin Türkiye’ye örnek olacağını belirten Aşgın “Şuan bizim çok sayıda gençlik merkezimiz var. Bunlara ilave olarak bir tane de yatılı gençlik merkezi yapıyoruz. Yatılı gençlik merkezinin hedefi, Çorum’da akademik başarısı en yüksek olan öğrencilere eğitim vermek” dedi.

“LGS PUAN SIRALAMASINA GÖRE ALINACAK”

90 öğrenci kapasiteli olacak gençlik merkezine öğrenci kayıtlarının puan sıralamasına göre yapılacağını açıklayan Aşgın “LGS giriş sınavında aldığı puana göre en yüksekten başlayarak müracaat eden öğrencilerimizin kayıtlarını gençlik merkezimize yapacağız” şeklinde konuştu.

“HER TÜRLÜ İMKÂN BELEDİYE

TARAFINDAN SAĞLANACAK”

Öğrencilerin yemek, barınma ve okul servisi hizmetlerinin tamamen Çorum Belediyesi tarafından karşılanacağını ifade eden Aşgın “Akademik anlamda da Çorum'un en iyi öğretmenleri ders verecek. Öğrencilerimizin özel dershanelere gitmelerine gerek kalmayacak. Ayrıca, İngilizce ve Arapça olmak üzere az iki yabancı dil öğreteceğiz. Gençlerimiz, dört yılsonunda mükemmel derecede yabancı dil eğitimi almış olacaklar. Gençlerimiz burada gerek akademik, gerekse manevi eğitimlerle en iyi şekilde yetişmiş olarak Türkiye'nin en iyi okullarına gidecekler. Bunun için Çorum Belediyesi olarak elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

“YIL SONUNDA BİTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR”

Yatılı gençlik merkezinin ihale aşamasına geldiğini belirten Aşgın “İnşallah bu yılsonu itibariyle tamamlamayı hedefliyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

