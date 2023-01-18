SES Genel Başkan Yardımcısı, Ankara’da eğitim işletmecisi olan hemşehrimiz Hasan Çıplak, Merkez İlçe Başkanı Kenan Akyıldız ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Aydemir’le birlikte gazetemizi ziyaret ederek, parti çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kars eski Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in Genel Başkanlığında kurulan SES Partisi’nin 46 il örgütünü oluşturarak seçime katılma hakkını kazandığını belirten Hasan Çıplak, Çorum İl Yönetimi’nin Mimar Ömer Bali Okutan'ın, Merkez İlçe Yönetimi’nin ise emekli eğitimci Kenan Akyıldız'ın başkanlığında kurulduğunu bildirdi.

Siyasette sessizlerin sesi olmayı amaçladıklarını belirten Hasan Çıplak. Türkiye’de kötü yönetim sorunu olduğu gibi, kifayetsiz,ş güven zvermeyen bir muhalefet sorununun da bulunduğunu savunarak, “Dünyayı yeniden doğru okuyarak hak temelli, eşit yurttaşlık bağlamında bir siyasi yapıyı oluşturmak zorundayız” dedi.



(Taner ŞİMŞEK)

