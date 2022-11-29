ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Taha Yücel, Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Kampüsü içindeki Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Taha Yücel ile SİNPAŞ Yönetim Kurulu Başkanı hemşehrimiz Avni Çelik gençlerle biraraya geldi.

Programı Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Orhan Coşkun, Genç MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Erdem Arslan ile akademisyen ve öğrenciler ilgiyle izledi.

Programda ASELSAN'ın Kıbrıs Barış Harekatı sonrası uygulanan ambargonun bir sonucu olarak telsiz üretmek amacıyla kurulduğunu belirten Genel Müdür Yardımcısı Yücel, bugün silah sistemlerinden hava savunma sistemlerine kadar pek çok alanda üretim yapan önemli bir firma haline geldiğini söyledi.

ASELSAN'ın savunma sanayi alanında faaliyet gösteren dünyanın en büyük 50 şirketinden biri olduğunu belirten Taha Yücel, Türk savunma sanayisinin gelişmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığının önemli rol oynadığını vurguladı.

“BAŞARILARIN TEMELİNDE GÜÇLÜ BİR LİDERLİK VAR”

Taha Yücel konuşmasında şu görüşlere yer verdi: “Bu başarıların temelinde çok çalışma, ter dökme, kendini geliştirme, en iyi teknolojileri Türkiye'ye kazandırma var. Her şeyin ötesinde de bir liderlik var. Bunun altını çizmek lazım. Dalkavukluk yapmak için söylemiyorum. Bu benim karakterimde de yok. Şunun için söylüyorum: Hepimiz ülkemizin geldiği noktanın ve bu başarının farkında olalım diye söylüyorum. Eğer Cumhurbaşkanı'nın savunma sanayisine verdiği destek olmasa, savunma sanayisiyle ilgili verdiği hedefler olmasa, arkasında durmasa bu başarıların hiçbiri gerçekleşemezdi. Şimdi bu başarıları yapmamızın temelinde güçlü bir liderlik, kararlılık, bağımsızlık hedefi, milli bir gayret var. Bunun sonrasında inşallah bu tür başarıları ileriye dönük taçlandıracak sizin gibi gençler var, insan kaynağımız var”

ASELSAN'ın gençlere yönelik “Yaz Staj Programı” ve “A Yetenek Programı” gibi projelerinin olduğunu hatırlatan Genel Müdür Yardımcısı Yücel, bu programda başarılı olan gençlerin ASELSAN'da çalışma fırsatı yakaladığını da anlattı.

(Nurdan AKBAŞ)

