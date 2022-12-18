RAM bünyesindeki “Psikolojik İlk Yardım ve Travma Önleme Birimi” sosyal projesiyle ilimizde çeşitli okullarda görev yapan tüm psikolojik danışmanlara ve kamu kurumlarındaki memur personele psikolojik ilk yardım ilişkileri ve kriz döneminde ilk destek verme konularında eğitim verilmesini sağlayacağı, proje kapsamında dezavantajlı gruplarla çalışan tüm sivil toplum kuruluşlarındaki personel ve gönüllü çalışmacılara da eğitimler verileceği bildirildi.

Birim ile ilimizde hâlihazırda verilen psikolojik destek hizmet kalitesinin artırılarak destek çalışmalarının bütünlükçü bir bakış açısı ile sunulmasının amaçlandığı belirtildi. Ayrıca çalışmalar sırasında toplanan verilerle bilimsel araştırmaların yapılarak mevcut literatüre katkı sağlanmasının da hedeflendiği bildirildi.

Açılışta konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek: “Psikolojik ilk yardım ve travma önleme birimi, ani gelişen olaylar öncesinde önleyici olarak görev alırken sonrasında da travmaya maruz kalmış her yaştan bireye destek olacaktır. Travmatik olaylar, özellikle çocukluk travmaları zamanında ortadan kaldırılmazsa bireyin ilerleyen yaşlarda topluma zarar verecek şekilde ortaya çıkması kaçınılmazdır. Öğrencilerimizin hayatlarına daha sağlıklı devam etmeleri için psikolojik sağlamlık noktasında çalışmalar yapmalıyız.

Toplum ruh sağlığı açısından birimimizin öneminin de bu noktada altını çizmek istiyorum; projemiz modüler şeklinde oluşturulduğundan kurumlar arası sürekli bir iletişimin, yeni atanan kamu çalışanlarının da eğitimini sağlayarak sürdürülebilir ve interaktif bir merkez şeklinde çalışması sağlanacaktır. Merkezimizin giriş katında danışma odası, eğitim salonu, toplantı salonu, uzman odaları ve bekleme salonları ile Psikolojik İlk Yardım Birimi, amaç ve hedeflerimizi uygulayabileceğimiz şekilde hizmete hazır hale getirilmiştir.

Dünyada bu uygulama merkezinin İngiltere, Amerika, Kanada ve Avustralya’dan sonra beşinci örneği Türkiye’de Çorum Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü olmuştur. Hizmetlerimiz ücretsiz ve herkese açık sunulacaktır. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, ilimiz adına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” görüşüne yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

