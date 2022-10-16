1993’te ODTÜ Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. 1996 yılına kadar Pennsylvania State University’de aynı dalda yüksek lisansını yaptı, 1999’da da doktorasını bitirip bir süre daha Amerika’da bilimsel çalışmalara katıldıktan sonra 2001’de yurda döndü.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde Yrd.Doç. unvanını aldı. Almanya’da iki yıl misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. Siemens’le bilimsel çalışmalarda bulundu.

2006’da Doçent, 2010’da Profesör oldu. 2011-14 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak görev yaptı ve bu sürede üniversitenin teknik yapılanması adına önemli kurumsallaşma atılımlarına imza attı.

Prof.Dr. Ender Suvacı, halen Eskişehir Teknik Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Öğretim Üyesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Teknoparkı’nda faaliyet gösteren Entekno İnovasyon Şirketi’nin Kurucusu…

Çorum’un tanınmış şahsiyetlerinden, CHP eski İl Başkanı ve emekli Bağ-Kur İl Müdürü Hasan Suvacı’nın oğlu.

Çorum’un gururu Prof.Dr. Ender Suvacı, seramik sektörünün dünya çapında prestijli bülteni The American Ceramic Society’nin son sayısına verdiği röportajla, Türkiye’yi bültenin kapağına taşıdı.

Kapakta, Türk bayrağı ve İstanbul görüntüleri, “Türkiye’nin gelişmiş AR-GE’si yarının inovasyonuna ilham veriyor” ifadesiyle verildi.

The American Ceramic Society’nin Ekim-Kasım sayısında, sektörün devleri Eczacıbaşı ve Şişecam da yer aldı.

Prof. Suvacı, kendisiyle yapılan söyleşide, Entekno’nun ilham veren kuruluş hikayesini, Türkiye’nin Ar-Ge trendlerini ve inovatif gelişmeleri anlattı. (Haber Merkezi)

