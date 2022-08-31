Huzur ve güvenlik içinde, insan onuruna yakışır bir şekilde yaşamanın insanlığın en temel haklarından birisi olduğunu ifade eden Ulaş Tokgöz, “Birleşmiş Milletler’in kuruluş antlaşması ve temel belgelerine göre de uluslararası toplumun temel amaç ve görevi dünyada ve toplumlar arasında barış ve güvenliği sağlamaktır. Ülkemiz genelinde bu evrenselleşmiş amacın ışığında mezhepçilik ve ayrımcılığı reddeden, eşit yurttaşlık değerleri başta olmak üzere sahip olduğumuz cumhuriyet değerleri çerçevesinde barış için mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

CHP iktidarıyla birlikte Türkiye’de toplumsal barışın ve huzurunun hakim kılınacağını belirten Tokgöz, “Kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere hiçbir bireyin hak ihlali yaşamayacağı, haksız yere hapislerde tutulmayacağı, ifade özgürlüğü nedeniyle haklarından mahrum bırakılmayacağı bir ülke için biz hazırız. Tutumumuz açık ve net: Daima barış, daimi barış” diye konuştu.

Kutuplaştırılan, ayrıştırılan, biat kültürüne razı edilmeye çalışılan bir ülkede, toplumun farklı kesimlerinin huzur ve güven içinde bir arada yaşayacağı günlerin yakın olduğunu vurgulayan Ulaş Tokgöz, “Tek kişilik şahsım hükümetinin çatışmacı, dayatmacı ve ortak aklı yok sayan girişimleri karşısında barış elçileri olarak kalıcı barıştan yana tutumumuzu sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Dünyanın neresinde olursa olsun savaşa, düşmanlığa ve ölümlere karşı, ısrarla ve inatla barışı, yaşamı ve yaşatmayı savunanların 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kutlayan Tokgöz, “Hakkın, hukukun, adaletin ve barışın üstün olduğu bir dünya dileğiyle tüm dünya halklarının barış ve huzur içinde uyanacağı bir gelecek dilerim” ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi)

