Sungurlu Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) Ahlatcı Holding tarafından Barut Fabrikası kurulması için MKE AŞ ile sözleşme imzalandı.

Goldforce Savunma Sanayi Sungurlu Barut Fabrikası Genel Müdürü Mehmet Tök ile MKE AŞ. Genel Müdürü Yasin Akdere tarafından imzalanan sözleşme ile Ahlatcı Holding tarafından Sungurlu OSB’ye Barut Üretim Tesisi kurulacak.

Sungurlu Barut Fabrikası Genel Müdürü Mehmet Tök, “Bugün Sungurlu Organize Sanayi Bölgesinde Barut Üretim Tesisi kurulumu için MKE A.Ş ile sözleşmemizi imzaladık. 1200 den fazla istihdamın sağlanacağı, bünyesinde Nitroselüloz ve Nitrogliserin Üretim Tesisleriyle birlikte 1500 Ton/Yıl Barut kapasitesi ile Ülkemizin en büyük ve Avrupa'nın sayılı tesislerinden olacak. Bu stratejik ve devasa yatırımın ülkemize ve Sungurlumuza kazandırılmasında olağanüstü gayret ve emek harcayan değerli hemşehrimiz ve Milli Savunma Bakan Yardımcımız Sayın Muhsin Dere beye Goldforce Savunma Sanayi Genel Müdürü olarak sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Barut, Fişek ve Kapsül Üretim Fabrikalarıyla birlikte savunma sanayine yönelik kuracağımız yeni tesisler ile Sungurlu önemli bir savunma sanayi bölgesi haline gelecektir. Bugünden itibaren bize düşen tüm enerjimizi bu büyük projenin hızlı bir şekilde tamamlanarak faaliyete geçirilmesi olacaktır. Ülkemize ve şehrimize hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)