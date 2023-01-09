Milletvekili Ceylan, parti binasında bir basın toplantısı düzenleyerek Polis Moral Eğitim Merkezi ile ilgili son gelişmeler hakkında bilgi verdi. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ile teşkilat mensuplarının hazır bulunduğu toplantıda konuşan Ceylan, Cuma günü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisini aradığını ve Polis Moral Eğitim Merkezi ile ilgili müjdeyi verdiğini dile getirdi. Soylu’nun verdiği bilgiye göre Polis Moral Eğitim Merkezi’nin ihalesinin önümüzdeki günlerde yapılacağını aktaran Ceylan, Mart ayı gibi de temel atma törenini gerçekleştireceklerini kaydetti.

Polis Moral Eğitim Merkezi’nin bölgede bulunmadığını, Türkiye’de dördüncüsünün Çorum’a yapılacağını belirten Ceylan, “55 bin metrekarelik alana inşa edilecek olan Polis Moral Eğitim Merkezi’nin kapalı alanı ise 10 bin metrekare olacak. Samsun yolu üzerinde Bölge Trafik İstasyonu yanına yapılacak” dedi.

“BU EKİBE MİLLET GIPTAYLA BAKIYOR”

AK Parti Teşkilatı’na milletin gıptayla baktığını kaydeden Ceylan, sağlıkta, tarımda, ulaştırmada, gençlik ve sporda ve kültür alanında yapılan yatırımların ortada olduğunu söyledi.

5 ay sonra Türkiye’nin bir seçime gideceğini belirten Ceylan, “Teşkilat olarak seçime hazırız. 16. seçime giriyoruz. Bu seçimde hem Çorum’da, hem Türkiye’de zaferle çıkacağız” ifadelerini kullandı.

“SENE İÇİNDE HIZLI TREN MÜJDESİNİ DE VERECEĞİZ”

Konuşmasının devamında “İnşallah bu sene içerisinde hızlı tren müjdesini de vereceğiz” diyen Ceylan, eski Devlet Hastanesi ile ilgili de “İhalesi yapıldı ancak katılan olmadı. Muhtemelen bu ay içerisinde yeniden ihaleye çıkılacak” dedi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş ve İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da yaptıkları konuşmada gerçekleştirilen yatırımlar hakkında bilgi verirken, seçime hazır olduklarını söylediler.

(Taner ŞİMŞEK)

