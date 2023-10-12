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TED Çorum Koleji'nin ev sahipliğindeki bu büyük organizasyon, dünya genelinde 162 ülkenin katılımıyla aynı anda coşkuyla gerçekleştirildi.

Toplamda 502 yarışmacı, uzay ve dünya ile ilgili karşılaşılan sorunlara çözüm bulmak üzere kendi projeleriyle yarıştı.

TED Çorum Koleji Lise Müdürü Duran Bolat, organizasyonun lise ve ortaokul ayağını Çorum'da düzenlemekten büyük bir gurur duyduklarını ifade ederken, etkinliğin, Türkiye'deki en büyük ikinci, dünya genelinde ise en büyük dokuzuncu Space Apps etkinliği olma özelliğini taşıdığını söyledi

NASA Space Apps Yerel Lideri Ferdi Çelik ise, “NASA ve partner uzay ajansları işbirliğinde gerçekleştirilen Space Apps’e bu yıl Türkiye Uzay Ajansı’nın da dahil olması bizleri cesaretlendirdi.” dedi.

NASA Space Apps Challenge etkinliği, gençlerin bilim, teknoloji ve uzay alanlarına olan ilgisini artırmak, onları geleceğin liderleri olarak yetiştirmek için büyük bir adım olarak görülüyor.