AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2021'i 29 milyar 334 milyon 554 bin dolar ihracatla kapatan otomotiv endüstrisi, 2022'de yüzde 5,7 artışla 30 milyar 995 milyon 808 bin dolar dış satım gerçekleştirdi.

Otomotiv endüstrisinin en önemli alt ürün gruplarından olan "binek otomobil" dış satımı ise 2022'de, önceki yıla göre yüzde 2,5 daraldı. 2021'de 9 milyar 504 milyon 34 bin dolar olan binek otomobil ihracatı, 2022'de 9 milyar 264 milyon 807 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Otomotiv sektörünün 2022'deki toplam dış satımının yüzde 29,9'unu binek otomobiller oluştururken, geçen yıl 110 ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye araç satıldı.