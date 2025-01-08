Sungurlu’nun önde gelen sanayi kuruluşlarından SUN-KA tarafından Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) kurulan, 1 milyar lira değerindeki Türkiye’nin ikinci büyük “gri karton” üretim tesisinde makina kurulum sürecine girildiği bildirildi. 27 Temmuz 2023 tarihinde temeli atılan 45 bin 500 metre kare alana kurulan tesis hızla yükseliyor. Yılda 144 bin ton üretim yapılacak olan tesiste 125 kişi istihdam edilecek.

SUN-KA Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Öztekin, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Levent Öztekin ve Yönetim Kurulu Üyesi Dinçer Sinici, “Her fabrika bir kaledir” şiarı ile yatırıma başlamıştı. Tesisin yıllık 12 bin 500 TIR lojistik hareket getirmenin yanı sıra 50’ye yakın ülkeye yapacağı ihracat ile ülke ekonomisine de yıllık 100 milyon Euro katkı sağlaması hedefleniyor.

Editör: HABER MERKEZİ