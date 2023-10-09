Tahmini Okuma Süresi: dakika

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), buğday ve arpa alım fiyatlarını Haziran ayında açıklamış, ürün bedeli ödemelerinin ürün teslimatından 30 gün sonra çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını duyurmuştu. TMO ödemeleri 30 gün içerisinde yapacağını açıklamasına rağmen ödemeler 45-50 günü bulmaya başladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Toprak Mahsulleri Ofisi Çorum Başmüdürlüğü önünde yaptığı açıklamada çiftçilerin yaşadığı mağduriyeti dile getirdi.

“ÇİFTÇİ MAĞDUR”

Çiftçilerin TMO’nun verdiği söze güvenerek ürününü sattığını ancak ödemelerde yaşanan gecikme nedeniyle mağduriyet yaşamaya başladıklarını ifade eden Tahtasız, “Çiftçilerimize verilen söz gereği çiftçilerimizin TMO’ya teslim ettikleri ürünün ödemesi bir ay içinde yatması gerekiyordu. Ancak ödemeler şu anda 45 gün bazen de 50 güne kadar sarkarak yapılıyor. Çiftçilerimiz bize şunu söylüyor; ‘TMO bize bir ay içinde paramızı ödeyeceğini söylediği için biz de hesabımızı ona göre yaptık. Gübre aldık, mazot aldık esnafa da buna göre söz verdik. Ancak ödemeler sarkınca mağduriyet yaşadık.’ Biz bir an önce çiftçimiz mağdur edilmeden bir aylık süreyi dolduran çiftçilerimizin sattıkları ürünlerinin parasının ödenmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

“ÜLKEDE HOLLANDA’NIN 600 KATI

BÜYÜKLÜĞÜNDE ARAZİ EKİLMİYOR”

İktidarın yanlış tarım politikaları nedeniyle çiftçilerin üretime küstüğünü kaydeden CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Türkiye’de 41 bin 850 kilometrekare toprağa sahip olan Hollanda’nın 600 katı büyüklüğünde arazinin ekilmediğini vurguladı.

CHP Çorum Milletvekili Tahtasız, şunları söyledi: “Türkiye’de toplam 265 milyon 792 bin dekar ekilebilir arazi varken bu arazilerin 179 milyon 350 bin dekarı ekiliyor. Hükümetin yanlış politikalarından ve çiftçimizin mağdur edilmesinden dolayı 25 milyon dekar arazi ekilmiyor. Bu, gün geçtikçe daha da fazlalaşacak.

Çünkü çiftçi mutlu olmazsa, çiftçi ürettiğinden para kazanmazsa mecburen tarımı bırakacak. Köylerimizde çiftçilerimizin yaş ortalaması 50-55 civarında. Tarım konusunda doğru politikalar üretilmezse yeni çiftçiler yetişmeyecek, tarımda daha fazla dışa bağımlı olacağız. Hükümeti uyarıyorum. Çiftçimize destek olun. Vermiş olduğunuz sözü yerine getirin. Ürününü sattıktan sonra 30 günlük süresi dolan çiftçilerimizin paraları bir an önce ödeyin.”