3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Vali Çiftçi, “Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında alınan karar ile 3 Aralık “Dünya Engelliler Günü” olarak ilan edilmiş ve farkındalık çalışmaları başlatılmıştır. Ayrıca engelli bireylerin toplumsal yaşama tam ve diğer bireylerle eşit katılım sağlamalarına ilişkin çalışmalar yürütülmüştür.

Engellilik, sadece engellilerin ve ailelerinin maruz kaldığı bir sağlık sorunu olmaktan ziyade sosyal boyutlarıyla her birimizi yakından ilgilendiren, olumsuz etkilerini asgariye indirmek için herkesin katkı ve ortak çabasına ihtiyaç duyan toplumsal bir husustur.

Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli unsurlardan birisi de o ülkenin engelli vatandaşlarına yönelik sağladığı kamusal hizmetlerin yaygınlığı ve kalitesidir” dedi.

Türkiye’de sosyal devlet anlayışı ile engelli haklarının korunmasının yasalar ile güvence altına alındığını kaydeden Çiftçi, açıklamasında şunları dile getirdi:

“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla hareket eden ve insanı ‘yaratılmışların en şereflisi’ olarak gören bir medeniyet tasavvuru, yönetim anlayışı ve köklü geleneğin mensupları olarak bizlerin öncelikli görevi, her konuda engelli kardeşlerimizin hizmetinde olmak, onları mutlu ve memnun etmek, onları hayatın her sahasına dâhil edip yaşamlarını kolaylaştırmak olmalıdır.

Engelli vatandaşlarımızın önlerindeki sosyal ve fiziki engeller kaldırıldığında, kendilerine güvenilip fırsat verildiğinde, sanattan spora, girişimcilikten üretime kadar her alanda gurur verici başarılara imza atarak devletimizin ve milletimizin onlara olan desteğine fazlasıyla karşılık verdiklerine memnuniyetle şahit olmaktayız. Bu yıl içerisinde tüm ülke olarak gururlandığımız Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılan Ampute Futbol Dünya Kupası’nda Ampute Milli Futbol Takımımızın İstanbul’da oynanan final maçı sonrası dünya şampiyonu olması bunun en güzel örneğidir.

Özel gereksinimi olan vatandaşlarımızın toplumsal hayatta daha fazla varlık göstermeleri, sosyal sorumluluk üstlenmeleri ve kendilerini hak ettikleri yerde görmeleri şüphesiz aziz milletimizin sosyal dokusunu da zenginleştirecek ve gücüne güç katacaktır.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün toplumda engellilere yönelik farkındalığın artmasına vesile olmasını temenni ediyor, her durum ve şartta mücadele azmini ve kararlılığını kaybetmeyerek topluma örnek olan tüm özel gereksinimli bireylerimize aileleri ile birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum.” (Haber Merkezi)