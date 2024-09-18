Türkiye’de büyükbaş hayvan sayısı 2024 yılı Haziran ayında 16 milyon 555 bin baş olurken, küçükbaş hayvan sayısı 53 milyon 965 bin baş olarak açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü Haziran ayı Hayvancılık İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, büyükbaş hayvan sayısı 2024 yılı Haziran ayında 16 milyon 555 bin baş oldu. Büyükbaş hayvan kategorisinde, sığır sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 0,2 azalarak 16 milyon 396 bin baş, manda sayısı ise yüzde 2 azalarak 159 bin baş olarak gerçekleşti.

Küçükbaş hayvan kategorisinde, koyun sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde3,2 artarak 43 milyon 394 bin baş, keçi sayısı ise yüzde2,6 artarak 10 milyon 571 bin baş olarak gerçekleşti.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ