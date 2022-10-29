Cumhuriyetin kolay kazanılmadığını, bundan 99 yıl önce çok ağır bedellerin ödendiğinin altını çizen B Aşgın, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde son 20 yılda gerçekleştirilen demokrasi ve kalkınma devrimleriyle, sadece milli iradenin önündeki engelleri değil, cumhurla cumhuriyet arasında örülen kalın duvarları da ortadan kaldırdı. Ülkemizi, demokrasisi örnek alınan, ekonomisi göz dolduran, diplomasisi ilgiyle takip edilen, milli birlik ve kardeşliğini her türlü sabotaja rağmen en güçlü şekilde muhafaza eden bir ülke konumuna getirdi. Bir asır önce istiklal mücadelesi mazlum halklara ilham veren Türkiye, bugün de dünyadaki ezilen, hor görülen milletlerin umudu haline geldi.” dedi.

Çorum Belediyesi olarak yaptıkları önemli çalışmalarla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2053 ve 2071 vizyonuna katkı sunmaya gayret ettiklerinin altını çizen Başkan Aşgın, “Gönül Belediyeciliğinden kültür sanat hizmetlerine, altyapı çalışmalarından yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik projelere, çevre yatırımlarından tarihi değerlerin yeniden ihyasına kadar pek çok alanda çok önemli hizmetler gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın bizlere gösterdiği istikamet doğrultusunda “Türkiye Yüzyılı”nı hep birlikte inşa ediyoruz.” diye konuştu.

Başkan Aşgın, “Bu düşüncelerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı tebrik ediyor, hemşehrilerimize sağlık ve esenlik diliyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize esenlikler diliyorum. Cumhuriyetimizin 99'uncu yıl dönümü kutlu olsun" diyerek sözlerini tamamladı. (Haber Merkezi)