Gazeteci-Yazar Taha Hüseyin Karagöz’ün konuşmacı olduğu Türkiye Yüzyılı Şehir Buluşmaları ikinci konferansı önceki akşam Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleşti.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Turhan Candan, AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayı Erol Taşkan ile vatandaşların katıldığı programda konuşan Taha Hüseyin Karagöz, yerli ve milli teknolojiden savunma sanayi atılımlarına kadar pek çok konuya dair yorum ve gözlemlerini aktardı.

Gazetecilik hayatından örnekler veren Karagöz, sosyal medyanın gençlerin algılarındaki etkisini Afganistan, Ukrayna gibi sıcak bölgelerde birebir yaşadığı olaylar üzerinden örneklendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu doğrultusunda Türkiye’nin kuzeyden güneye, doğudan batıya kadar geniş bir yelpazede etki alanına sahip olduğunu ifade eden Taha Hüseyin Karagöz, “Bu yüzyıl sadece bize ait değil, bu yüzyıl aynı zamanda Bosnalılara, Somalilere, Cezayirlilere, Gine Cumhuriyeti’nde yaşayan Müslümanlara ait. Sonuçları itibariyle Türkiye yüzyılı sadece bizi ilgilendirmiyor, bizim mesul olduğumuz bir coğrafya var ve kabul etseler de etmeseler de mazlumların umudu olan bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Türkiye Yüzyılı, tüm mazlumları ilgilendiriyor. Ben bir gazeteci olarak bu yolda üstüme düşen ne varsa onu hakkıyla yerine getirmeye çalışıyorum” dedi.

Çorum’dan da övgüyle söz eden Karagöz, “Tarihin ve gelişmişliğin harmanlandığı çok güzel bir şehir görmekten son derece memnuniyet duydum” dedi.

Konferansın ardından Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat ve AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Taha Hüseyin Karagöz’e günün anısına çiçek ve hediye takdim etti.



(Haber Merkezi)

