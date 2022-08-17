ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Türkiye Tohumcular Birliği, 14. Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin duyuru yayınladı.
Duyuruda Genel Kurulun 1 Ekim 2022 tarihinde Ehlibeyt Mahallesi, Tekstilciler Caddesi, No: 21/1 Kat:1 Balgat, Çankaya, Ankara adresinde toplanacağı belirtildi. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 15 Ekim 2022 tarihinde aynı yer ve saatte aynı gündemle yapılacağı açıklandı.
Toplantı gündemi ve duyuru metnini görüntülemek için tıklayınız.