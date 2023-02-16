Ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde yaraları sarmak için tüm televizyon kanalları, RTÜK’ün organizasyonuyla dayanışma içine girdi. Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis’i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayanlar için Türkiye’nin tek yürek olduğu canlı yayın, tüm kanallarda aynı anda ekranlara getirildi.

Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şikel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılan ortak yayında, sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve halk depremzedelere yardım sağlamak için görev aldı.

“Türkiye Tek Yürek” Kampanyası’na 115 milyar 146 milyon 528 bin lira nakit bağışında bulunuldu, toplam 9 milyon 10 bin adet SMS gönderildi. Türk halkının duyarlılığı ve yardımseverliği dünya çapında büyük takdir topladı.

(Haber Merkezi)

