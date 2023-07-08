Seramik sektörünün çatı kuruluşu Türkiye Seramik Federasyonu’nun 11’inci olağan genel kurulu gerçekleştirildi. %82 yerli katma değer oranıyla net döviz yaratan seramik sanayisinin gelişen yapısının öne çıktığı toplantıda, yeni yönetim kurulu seçildi. Üç dönem boyunca Türkiye Seramik Federasyonu başkanlık görevini yürüten Erdem Çenesiz, görevi Yurtbay Seramik Yönetim Kurulu Başkanı İlter Yurtbay’a teslim etti.

6 Temmuz’da Shangri-La Bosphorus İstanbul Hotel’de düzenlenen Türkiye Seramik Federasyonu 11. Olağan Genel Kurulu’nda, rakamlarla seramik sektörünün büyüklüğü ele alınırken, geçmiş dönemde gerçekleştirilen proje ve faaliyetler paylaşıldı. Yeni yönetim kurulunun oy birliğiyle belirlendiği toplantıda, Yurtbay Seramik Yönetim Kurulu Başkanı İlter Yurtbay Erdem Çenesiz’den başkanlık görevini devraldı.

TSF’DE YENİ DÖNEM

6 yıl önce, 6 Haziran’da yapılan 8. Olağan Genel Kurul’da Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı seçilen Ece Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, 3 dönem boyunca görevini sürdürdü. Erdem Çenesiz’in tekrar aday olmadığı genel kurulda, 2023-2025 yılları arasındaki yeni dönemin bayrağını devralan İlter Yurtbay’la yola devam edecek olan yeni Yönetim Kurulu’da belli oldu. Buna göre Genel Kurul’da Altuğ Akbaş, Hasan Pehlivan, Enver Sever, Göksen Yedigüller, Fatih Kıvanç, A. Hakan Tanış, Ali Güral, Nihat Özyurt, Ülker Yazıcı, Hakan Çanakcı, Mustafa Özgen Özkan, Nuri Bülent Onur, Kürşad Noyan Özkaya, Serkan Haskol, Olgun Çakmak, Rifat Noyan, Deniz Cenk Kaya, Kemal Yıldırım, Kemal Çelik, Serdar Dönmez, Kazım Demir ve Taner Kavas asil üyeler olarak yer alırken; Altuğ Akbaş, Hasan Pehlivan, Göksen Yedigüller, Hakan Çanakcı, Enver Sever ve Nihat Özyurt da Başkan Yardımcılıklarına seçildiler.

“6 YILLIK BAŞKANLIK SÜRESİNCE

642 GÜNDE, 23 ÜLKEDE, 47 ŞEHİRDE

TOPLAM 835 FAALİYETTE BULUNDUK”

Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Erdem Çenesiz toplantıda 2017-2023 yılları arasında gerçekleştirdikleri faaliyetleri detaylarıyla paylaştı. Çenesiz, gerçekleştirdiği konuşmada, “3 dönem başkanlık yaptığım süre boyunca; yönetim kurulumuz ile beraber sektörümüzün sorunlarını çözmeye odaklanarak, ihracatın artırılması amacıyla ihtiyaçlarımızı, güçlü yönlerimizi ve ileriye dönük hedeflerimizi belirleyerek yola çıktık. Bu yolda değerli üyelerimizin öneri, katkı ve katılımlarıyla ortak hedeflerin gerçekleştirilmesi, ortak çıkarların gözetilmesi yönünde sektörümüze yol gösterici, destekleyici çalışmalar yaptık. Türkiye Seramik Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptığım süre boyunca beraber çalıştığımız Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Sekreterlik çalışma arkadaşlarımla beraber aktif olarak; Kamu Kurumları ile iletişimi arttırdık, Federasyon olarak Bakanlıklar ’da daha aktif rol aldık, sektörümüzün önemini ortaya koymak için yerli katma değer raporu ve İhracat Katkı Endeksi çalışmalarını yürüttük. Toplamda 12 seramik sektör toplantısı düzenleyerek sektörümüzdeki firmaları bir araya getirdik. Yoğun bir şekilde diplomasi trafiği yönettik. Basında sıklıkla sektörümüzün sıkıntılarından ve çözüm önerilerimizden bahsettik, taleplerimizi dile getirdik.

Rakamlarla özetleyecek olursak 6 yılda; toplamda 642 günde 23 ülke ve 47 şehri kapsayan 835 faaliyetle dolu, son derece aktif ve örnek gösterilecek bir dönem geçirdik. 288 kamu ziyareti gerçekleştirdik. 10 adet sektör raporu, sektöre yönelik 19 basılı yayın hazırladık. 17 fuara, 64 uluslararası konferans ve organizasyona katılım gösterdik. 12 çalıştay ve sektör toplantısı gerçekleştirdik. 46 canlı yayına katılarak sektörümüzü, ihtiyaçlarını, gelişimini geniş kitlelerle paylaştık. Sektörel örgütlerde zamanı geldiğinde bayrağı devretmek gerektiğini düşünerek bu genel kurulda sektörümüzde birçok kıymetli temsilcinin devam etmem yönündeki teklifine rağmen başkanlığa talip olmadım. Başkanlık görevini devralan kıymetli arkadaşım İlter beyin heyecan ve azimle güzel işler yapacağına inanıyorum. Ayrıca başkanlığım döneminde ihracat rakamını 945 milyon dolardan 2 milyar dolara çıkartan Seramik Sektörünü tebrik ediyor ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“AVRUPANIN EN BÜYÜK İKİNCİ FUARI OLAN UNİCERA

İLE İHRACATTAKİ BAŞARILARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ “

Sektörün ihracatta geldiği noktaya da değinen Çenesiz, “Türk seramik sektörü dünyada önemli bir oyuncu konumunda. Türkiye, seramik sektöründe bir üretim üssü olma yolunda hızını artırarak ilerliyor. İhracatta yerli kaynakları en çok kullanan ve ithal ürünlere bağımlılığı en az olan sektörlerden biri olarak, seramik sektörünün Türk ekonomisine katkısı oldukça önemli. Sektörümüz, üretimin yaklaşık %40’ını ihraç ediyor. Yıllık ihracat rakamı 2 milyar dolar seviyesinde. Yerli kaynakları dolayısıyla net döviz girişi ile Türkiye’nin cari dengesine pozitif katkı yapan seramik sektörü, %82 oranıyla sanayi alanında yerli katma değer rekoruna sahip. İhraç ettiğimiz her 100 doların 82 doları yurt içinde kalıyor. Dolayısıyla sektörün yapmış olduğu 2 milyar dolarlık ihracat bazı sektörlerin 10 milyar dolarlık ihracatından daha fazla katkı sağlıyor. Hedefimiz, yeniden şekillenen dünya pazarında ve tedarik zincirinde Türk seramiklerinin kalıcı olarak yer alması. TSF olarak kurduğumuz UNİCERA Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen uluslararası fuar sayesinde tüm dünyadan alıcıları İstanbul’da buluşturuyoruz. UNİCERA sektöründe Avrupa’nın en büyük 2. Fuarı oldu. Hedef 10 yıl içerisinde birinciliği yakalamak. Son yıllarda tüm olumsuz etkilere rağmen büyümeye, hedeflerimizi yakalamaya devam ettik. Başta Amerika pazarı olmak üzere ihracat yaptığımız ülkelerde daha da güçlenmeye ve yüksek yerli katma değer oranımızla net döviz girişini artırmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.