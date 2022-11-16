ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) merkez ve taşra teşkilatlarına 93 Ön Lisans (MYO) mezunu işçi alımı yapılacak.

Personel alımı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca gerçekleştirilecek. Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi www.iskur.gov.tr üzerinden 14.11.2022-18.11.2022 tarihleri arasında yapılabilecek.

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