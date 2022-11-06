Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, serbest stilden sonra grekoromen stilde de Süper Lig’e yükseldi.

Türkiye Güreş Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Grekoromen 1.Lig Müsabakaları Ankara Yenimahalle Spor Salonu’nda yapıldı. 12 takımın mücadele ettiği ligde, takımlar üçerli 4 gruba ayrılırken, Ankara Şampiyon Güreşçiler Spor Kulübü ve Ankara Büyükşehir Belediye ile birlikte B grubunda yer alan Çorum Belediye, Büyükşehir Belediye’yi 8-2 yenerken, Şampiyon Güreşçiler ile 5-5 berabere kaldı ve rakibine averajla üstünlük sağlayıp, averajla grup lideri oldu.

Çeyrek finalde Samsun Çarşamba Belediye’yi 8-2 yenen Çorum Belediye, yarı finalde karşılaştığı Ankara Gaziler Spor Kulübü’nü de 8-2 mağlup ederek hem adını finale yazdırdı, hem de Süper Lig’e yükselme hakkı kazandı.

Finalde, Ankara TEİAŞ ile şampiyonluk müsabakasına çıkan Çorum ekibi, 8-2 yenilip, sezonu Türkiye ikincisi olarak tamamladı.

Önümüzdeki sezon Süper Lig’de mücadele edecek olan Çorum Belediyesi Gençlikspor’un kadrosunda, idareci Levent Kaleli ile antrenörler Çelebi Bayır ve Bülent Tuzcu nezaretinde, 55 kiloda Melih Gümüş, 60 kiloda Mehmet Akif Sönmez, 63 kiloda Ersagun Selvi, 67 kiloda Fedai Murat Aydın, 72 kiloda Durucan Duru, 77 kiloda Ömercan Doğan, 82 kiloda Bayram Aksu, 87 kiloda Samet Yaldıran, 97 kiloda Tansel Can Örtücü ve 130 kiloda Oğuz Kaya mücadele etti.

(Hüseyin AŞKIN)

