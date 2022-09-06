ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, idari hizmet sözleşmesiyle istihdam edilmek üzere, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Sözleşmeli Personel Yönetmeliği uyarınca, 25 adet pozisyon için yapılacak Sözlü Sınav sonucuna göre sözleşmeli (asli) personel alacak.

Başvurular 12/09/2022 tarihinde başlayıp 21/09/2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecek. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinde Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi. cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecekler.

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