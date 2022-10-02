Ziyarette İl Başkanı Elvan Can Çabuk ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya gelen Şahin, şunları dile getirdi:

“Biz DEVA Partisi olarak resmin bütününe odaklanmış durumdayız ve Genel Başkanımız Ali Babacan’ın ve ekibinin sadece ekonomi yönetimine yönelik olarak bu partiyi kurmadık. Biz ülkenin tamamını yönetsin diye DEVA Partisi olarak siyasi başlangıç yaptık, dolayısıyla sadece ekonomi yönetimine değil ülkenin tamamının yönetimine talibiz ve bu yönde emin adımlarla ilerliyoruz. Mitinglerimizi iktidar partisinin kalelerinde alanları taşırırcasına doldurarak yapmamız da bu adımların en net göstergesidir.”

“TÜRKİYE’NİN MASASI, HALKIN MASASI”

“Tüm Türkiye gibi, Çorumlu hemşerilerimiz müsterih olsun; Türkiye değişimi istiyor, Türkiye’nin masası, halkın masasından büyük bir zafer çıkacak ve 13. Cumhurbaşkanımız masanın adayı olacaktır.

İktidar kendi hatalarıyla bu ülkenin yönetimine veda ediyor. Ancak halkımız hiç merak etmesin bu sefer hataları kısa zamanda çözebilecek ‘Türkiye’nin Masası’ var! Bu vedadan sonra çok daha demokratik, katılımcı ve ortak akılla hareket eden bir yönetim anlayışı hakim olacak.

Atatürk Meydanında gerçekleştirilecek olan Trabzon mitingi için hareket ettik. Tabi Çorum’a uğramadan olmaz dedik, Çorum’u da unutmadık. Teşkilat üyelerimizle sohbetin ardından yolumuza devam ediyoruz. Tüm Çorumlu hemşerilerimizi yürekten selamlıyoruz, yakın zamanda Çorum’da buluşmak için çalışmalarımız hızla devam ediyor.” (Haber Merkezi)

