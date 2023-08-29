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Ülkemizin, tarih boyunca görülmemiş ölçüde ekonomik zorluklar içine sürüklendiğini, demografik yapısı değiştirilerek işgal edilmeye çalışıldığını, değerlerinin aşındırıldığını ve pek çok cepheden saldırıya maruz bırakıldığını kahrolarak izlediğimiz bir dönemden geçiyoruz.

Ama, Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkacağını sananlar, sakın ola ki hevese kapılmasınlar ve sonlarının 30 Ağustos 2022’deki gibi olacağını hiç akıllarından çıkarmasınlar.

Zira, cumhuriyet bilinciyle yoğurulmuş Atatürk çocukları, “her yaştan” vatansever Türk gençleri, yeni Çanakkale, Sakarya ve Dumlupınar meydan savaşlarında vatan için canlarını vermeye hazırlar, kararlılar.

Biliyorlar ki, muhtaç oldukları kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.