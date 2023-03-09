ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2022 yılına ait 91. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2023 Salı günü saat 14.00’te, Hacı Bayram Mahallesi İstiklal Caddesi No:10 06050 Ulus Altındağ/Ankara adresindeki İdare Merkezi Hizmet Binasında yapılacak.

Pay sahipleri veya temsilcileri, Genel Kurul Toplantısına Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından sağlanan “Elektronik Genel Kurul Sistemi” (e-GKS) aracılığı ile veya toplantı mahallinde fiziki olarak katılabilir.

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