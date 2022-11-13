Görme engelli Türk judocular, Dünya şampiyonasında tarih yazdı… Hemşehrimiz Hüseyin Üstündağ’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Görme Engelli Kadın ve Erkek Judo Milli Takımları, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda fırtına gibi esti. Türkiye, 3 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 11 madalya kazanırken, erkeklerde Dünya ikincisi, kadınlarda ise Dünya üçüncülüğünü elde etti. Genel klasmanda ise Türkiye Dünya şampiyonluğunu kazandı. Türkiye’nin ardından Ukrayna ikinciliği, Brezilya da üçüncülüğü elde etti.



ÇİÇEKLERLE KARŞILANDILAR

Azerbaycan’dan Dünya şampiyonu olan ay-yıldızlı judocular, yurda dönüşte, Ankara’da çiçeklerle karşılandılar. Sporcu, antrenör ve yöneticilerden oluşan kafileyi Esenboğa Havalimanı’nda, federasyon yetkilileri ve aileleri karşıladı.



TARİH YAZDIK

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, karşılama töreninde yaptığı açıklamada, zorlu süreç sonunda, tarihi bir başarı kazandıklarına dikkat çekerek, teknik kadro ve sporcuları tebrik etti.

Kuruldukları tarihten bu yana katıldıkları dünya şampiyonalarında sadece 3 madalya kazandıklarını hatırlatan Federasyon Başkanı Ayhan Yıldırım, “Bu şampiyonada sporcularımız 11 madalya alarak ay-yıldızlı bayrağımızı dünya sıralamasının zirvesine çıkardı. Bundan daha iyi bir şey olamaz. Hepsi çok iyi mücadele etti. Bu bir süreç, başarı bir anda gelmez. İnanmak başarmaktır. Bütün sporcularımız bu işe gönül verdi, öyle başardık. 10-12 kota alarak, 2024 Paris Olimpiyatları'nda aynı başarıyı kazanmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

HEDEF 2024 PARİS OLİMPİYATLARI

Tarihi başarının mimarlarından, milli takım teknik direktörü, hemşehrimiz Hüseyin Üstündağ ise, takım sıralamasında Dünya şampiyonası olduklarını hatırlatarak, bundan sonraki hedeflerinin 2024 Paris Olimpiyatları’nda madalyalar kazanmak olduğunu söyledi.

(Hüseyin AŞKIN)