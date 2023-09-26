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Badminton Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan 15 Yaş altı Türkiye Şampiyonası’nın Çorum’da yapılacağı açıklandı.

Türkiye Badminton Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 11-15 Ekim tarihlerinde düzenlenecek şampiyonaya 2009-2014 doğumlu kız-erkek sporcular katılabilecek. Şampiyonaya katılacak sporcuların en geç 4 Ekim Çarşamba gününe kadar başvuru yapmaları gerekiyor.

Bir sporcu en fazla 2 kategoride müsabakalara katılabilecek olup, sporcu katılımının çok olması ve müsabakaların belirlenen gün süresince tamamlanamayacağı tespit edildiği taktirde ilk tur müsabakalarının tek set 21 sayı üzerinden oynatılmasına Tertip Komitesi karar verecek.

Müsabakalar sonunda, ilk üç sırayı alan sporculara madalya, puanlamada ilk üç sırayı alan takımlara ise kupa verilecek.