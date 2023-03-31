TÜRKAV İl Başkanı İsmail Deli, geleneksel olarak yıllardır yaptıkları “İstiklal Marşımızı Güzel Okuma” Yarışması’nı bu yıl ülkemizin içinde bulunduğu deprem felaketi nedeni ile Genel Başkan Ebubekir Korkmaz’ın da olurunu alarak yapmama kararı aldıklarını kaydetti.

İstiklal Marşı Yarışması için ayırdıkları bütçeyi bu yıl TÜRKAV Genel Merkezi kanalı ile depremden etkilenen bölgelere gönderdiklerini söyleyen Deli, yarışmayı gelecek yıl şölen tadında bir programla yapmayı umut ettiklerini dile getirdi.

“Vefa ve sadakat ülkücü bir erdemdir. Devletin asli evlatları olarak hiçbir şey yapmadan duramazdır. Gelenek bozulmasın diye yarışma yerine de İstiklal Marşı okuma etkinliği yaptık” diye konuşan TÜRKAV Başkanı Deli, bu kapsamda Çınar Kişisel Gelişim Kursu öğrencileri Zeynep Üğüten, Ecrin İpek ve Elif Eker’ın marşımızı okuduğunu, İrem Uysal’ın da bir sunumla Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadele kahramanları ve şehitleri dualarla yad ettiklerini bildirdi.

TÜRKAV Başkanı Deli, katkıları için öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek plaket verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

