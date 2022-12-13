Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nın 25 yıl başkanlığını yapmış olan, geçmişte Çorum’un önde gelen iş insanlarından 92 yaşındaki Vahit Benderli’nin eşi Türkan Benderli, damadı Prof.Dr. Ömer Memduh Esendal ile birlikte gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la özlem giderdi.

Ankara Üniversitesi’nden emekli Mikrobiyoloji Profesörü Ömer Memduh Esendal, aynı zamanda Kıbrıs Yakındoğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin Kurucu Dekanı. Ayrıca, Türk edebiyatının tanınmış öykü yazarlarından, 4 dönem milletvekili, büyükelçi ve 1941-45 yılları arasında CHP Genel Sekreteri olan Memduh Şevket Esendal’ın da torunu. (Taner ŞİMŞEK)

