Vali Çiftçi, tarihi zaferlerle dolu Türk milletinin zor şartlar ve her türlü imkânsızlıklara rağmen örnek bir dayanışma ruhuyla mücadele ederek kazandığı, tarihin en şanlı zaferlerinden biri olan Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 100. yıl dönümünü gururla ve coşkuyla kutlamanın heyecanını hep birlikte yaşadıklarını söyledi.

30 Ağustos Zaferi’nin önemli bir askeri başarı olmanın yanında milletin sarsılmaz azminin, sahip olduğu üstün iradenin, vatan ve millet sevgisinin, eşsiz kahramanlığının, güçlü birlik ve beraberliğinin de unutulmaz sembolü olduğunu vurgulayan Çiftçi, mesajında şunları dile getirdi:

“Tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan ve her safhası eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu bu zaferle milletimiz, hiçbir şekilde vatanın bölünmez bütünlüğünden ve bağımsızlığından ödün vermeyeceğini, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde sonsuza kadar bağımsız ve onurlu bir şekilde yaşayacağını bütün dünyaya ispat etmiştir.

Tarihin hiçbir döneminde boyunduruk altına girmeyen, özgürlüğünden taviz vermeyen milletimiz, dün olduğu gibi bugün de devletimizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü korumak için her türlü fedakârlığı gösterecek, birliğini, beraberliğini, huzurunu ve güvenliğini hedef alan dâhili ve harici bedbahtları cesaret ve kararlılıkla bertaraf etmeye devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Başkomutan Mustafa Kemal Paşa olmak üzere, bu zaferi milletimize armağan eden istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını; kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan, ülkemizin milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum.” (Haber Merkezi)