Türk Ocakları’nın 9. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Av. Fahri Azkur’un başkanlığındaki, Dr. Emrah Şahin ve Dr. Ahmet Aknar’dan oluşan Divan Heyeti tarafından gerçekleştirildi.

Prof.Dr. İrfan Çağlar’ın başkanlığındaki yeni Yönetim Kurulu’nda, Şerif Arslan, Hakan Güngüneş, Yaşar Türk, Erkan Çiftçi, Münir Çetin ve Alperen Uluer Yaşar yer aldı.

Denetim Kurulu, Fahri Azkur, Dursun Ali Köse ve Mustafa Emre Çağlar’dan oluşturulurken, Genel Merkez üst kurul delgesi olarak da, İrfan Çağlar, Şerif Arslan, Alperen Uluer Yaşar ve Erkan Çiftçi seçildi.

(Haber Merkezi)

