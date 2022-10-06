Türk Ocağı Çorum İl Temsilciliği’nden yapılan açıklamada “Ocağımızın ülküsü doğrultusunda Türk Milliyetçisi münevver yetiştirmek amacıyla Türk dünyasına, İslam âlemine ve insanlığın ufkuna sunulmak üzere yeni bir medeniyet tasavvuru inşa etme gayretini omuzlayacak genç bilim insanı adaylarına 15 Ekim 2022 (Cumartesi) tarihinde kapılarını açıyor. Akademi derslerimiz; aynı anda yüz yüze ve çevrim içi tasarlanmış olup Ankara dışından katılan akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz için çevrim içi; Ankara’da ikamet eden akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz için ise Küresel Salgın’ın seyrine göre alınacak tedbirler doğrultusunda yüz yüze yapılabilecektir. Tüm derslerimiz Zoom üzerinden, YouTube aracılığıyla Türk Ocağı TV’de canlı yayımlanacaktır” denildi.

Açıklamanın devamında başvuru koşulları için şu görüşlere yer verildi; “2022-2023 dönemi için akademiye, Türk Ocakları Genel Merkezi bünyesinde ve illerde şubeler aracılığıyla kayıt alınacaktır. Adayların, Türk Ocağı Akademisi programlarına başvurabilmeleri ön lisans ve lisans programlarına kayıtlı olmaları gerekir. Ara sınıflarda okuyan adayların not ortalamaları en az 2.50/ 4.00 olmalıdır. Dersler 10’ar haftalık iki yarıyıl hâlinde yapılacaktır. Akademide güz ve bahar dönemi derslerine en az %70 oranında devam eden öğrencilerimize Türk Ocakları Genel Merkezi’nce katılım belgesi verilecektir. Katılacak ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri [email protected] adresine 8 Ekim’e kadar başvuru bilgilerini göndermeleri gerekmektedir. Başvuru bilgileri: 1- T.C. Kimlik Numarası 2- Telefon numarası 3- E-posta adresi 4- Okul ve bölüm bilgisi 5- Katılım sağladığı il ve ilçe bilgisi. Son Başvuru Tarihi: 8 Ekim 2022 Program Takvimi: I. Yarıyıl (Güz Dönemi): 15 Ekim 2022-17 Aralık 2022”

(Haber Merkezi)

