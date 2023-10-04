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Türk Ocakları Çorum Şubesi’nden yapılan açıklamada, Türk Ocakları Genel Merkezi bünyesinde 2023-2024 dönemi için akademiye e-posta ile kayıt alınacağı belirtilerek, “Türk Ocağı Akademisi, Ocağımızın ülküsü doğrultusunda Türk Milliyetçisi münevver yetiştirmek amacıyla Türk Dünyasına, İslam alemine ve insanlığın ufkuna sunulmak üzere “Yeni Bir Medeniyet Tasavvuru İnşa Etme” gayretini omuzlayacak genç bilim insanı adaylarına kapılarını açıyor” denildi.

Adayların, Türk Ocağı Akademisi programlarına başvurabilmeleri için Türkiye’de bulunan en az dört yıllık örgün bir lisans programına kayıtlı olmaları gerektiği belirtilen açıklamada, başvuru koşulları ise şu şekilde belirlendi: “Ara sınıflarda okuyan adayların not ortalamaları en az 2.50/4.00 olmalıdır. Akademide derslere devam şartı %80 oranındadır. Devamsızlıkları %20’nin üzerinde olanların kaydı silinir. Akademi dersleri 10’ar haftalık iki yarıyıl halinde yapılacaktır.

Son Başvuru tarihi: 15 Ekim 2023

Başvuru belgeleri: Öğrenci belgesi, transkript (ara sınıflar için)

Başvuru adresi: [email protected]

Başvuru sonuçlarının ilanı: 23 Ekim 2023

Program takvimi: 1. Yarıyıl: 28 Ekim 2023-30 Aralık 2023”