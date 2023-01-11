Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda düzenlenen konsere, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, siyasi partilerin temsilcileri, daire müdürleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Konser öncesi bir konuşma yapan İl Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sadık Efe, “Halk eğitim Merkezi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün iş birliğinde yaklaşık dört aylık bir çalışma sonunda konser düzenlediklerini ifade etti.

Çorum Halk Eğitim Merkezi olarak, hayatın her alanında insanlara faydalı olmaya devam ettiklerini belirten Efe, Çorum’un her mahallesine en uzak köylerine kadar ulaştıklarını söyledi.

1 Eylül 31 Aralık döneminde toplam 1196 kurs ve 21 bin 977 kursiyer sayısına ulaştıklarını belirten Efe, “Kurs sayımızda yüzde 50 kursiyer sayımızda ise yüzde yüze yakın bir artış sağladık” dedi.

Çorum Halk Eğitim Merkezi’nin 3 koro ve 200 müziğe gönül vermiş korist kursiyerlerle çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Efe, “Koromuzun bir tanesi tamamen bayanlardan oluşuyor. İnşallah 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde sahne almaya hazırlanıyorlar” dedi.

Efe, müziğin insanlığın ortak dili olduğunu ve toplumlara dokunan bir kültür varlığı olduğunu belirterek, “Bu gün burada bir birinden güzel eserlerin seslendirileceğinden hiç şüphem yok. Destek veren herkese Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü adına teşekkür ederim” dedi.

Türk Müziği Korosu Şef Selda Erdost yönetiminde koro ve solo olarak seslendirdikleri bir birinden güzel eserlerle salonu tamamen dolduran Türk Müziği severlere unutulmaz bir konser akşamı yaşattı.

Konser sonrası davetliler, Halk eğitim Merkezlerinde kursiyerler tarafında yapılan Fuaye alanında ki Perspektif sergisini gezdiler.



