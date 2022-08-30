Mesajında, milli şuurun 30 Ağustos’tan bu yana her zaman taze ve tükenmez bir kararlılıkla devam ettiğini ifade eden Başkan Derin, "Ağustos ayı, Türk milletinin zafer ayıdır. Aziz milletimiz geçmişte, Malazgirt Meydan Muharebesi, Büyük Taarruz ve Estergon Kalesi'ndeki zaferlerini Ağustos ayında kazanmıştır” dedi.

Geçmişte bu zaferlerle yeni bir başlangıç yaparak adını tarihe altın harflerle yazdıran Türk milletinin aynı azim ve millet şuuruyla yoluna devam edeceğini kaydeden Muhammed Taha Derin, “İşte bu zaferle Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kalbinde iman, yüreğinde vatan sevgisi taşıyan milletimiz tüm dünyaya bağımsızlığından ve istiklalinden vazgeçmeyeceğini 100 yıl önce ilan etmiştir” diye konuştu.

Bağımsızlığı uğruna kanının son damlasına kadar gözünü kırpmadan vatanını savunan Türk milletinin şanlı bir zafer ile destan yazdığının altını çizen Derin, “Yüce milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna canını veren tüm şehitlerimize Allah' tan rahmet diliyor, milletimizin bayramını kutluyorum" şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)

