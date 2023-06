Ümit Er, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 108. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yol arkadaşları ve şehitlerimizi saygı ve minnetle andıklarını bildirdi.

Er, Türk milletinin tarihin her döneminde sergilediği kahramanlıkla dünyaya örnek olduğunu vurguladı.

CHP İl Başkanı Ümit Er, “Tarihimizin her döneminde taşıdığı iman ile birçok kahramanlıklar sergileyen ordumuz, askeri ve polisi ile bu vatan uğruna canını hiç düşünmeden vermesini bilmiştir. Kahramanlarımız, ulaştığı şehitlik mertebesi ile her zaman bağımsızlığın en güzel örneklerini göstermiştir. Aziz milletimiz, kahraman Türk ordusuyla her zaman tek bir yürek halinde barış ve huzur ortamını koruyarak, çağdaş uygarlık yolunda yürümeye devam edecektir.

Bu mukaddes yurt topraklarının korunması ve bayrağımızın dalgalanması için birlik, beraberlik ve bütünlük içinde mücadele veren, inanç ve azim ile bir destanın yaradılış tarihi olan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günümüzün 108. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanın bölünmez bütünlüğü ve Türk milletinin huzur ve güvenliği için hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum” ifadesini kullandı. (Haber Merkezi)